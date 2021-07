Haneke vor der Kamera

Er wird zur Hälfte von einer aufgeschlagenen F.A.Z. verdeckt. Es geht um die anlaßbezogene Scholz & Friends-Kampagne Dahinter steckt immer ein kluger Kopf. Das Motiv ist ab 6. März in der F.A.Z., in der Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung sowie in überregionalen deutschen Zeitungen und Zeitschriften platziert. Der Anlaß ist, die Verleihung der 82. Academy Awards am 7. März in Los Angeles. Haneke ist mit dem Film für einen Oscar in der Kategorie "Bester fremdsprachiger Film" sowie "Beste Kamera" nominiert.