Handlicher Sammelpass

Die per On-Pack-Promotion angeteaserte Aktion funktioniert so: Sammler lesen mit ihren Mobiltelefonen die EAN-Codes gekaufter Fairtrade-Produkte ein, schicken diese Codes per SMS an eine Aktionssnummer und erhalten im Gegenzug eine Status-Information und einen Link zu m.fairtrade.at. Dort werden alle gesammelten Gütesiegel angezeigt. Pro gesammelten Gütezeichen gibt es einen Sofortgewinn. Unter allen Teilnehmern der Kampagne werden Reisegutscheine und Fairtrade-Produkte verlost. Weiters wurde ein virales Element in die Aktion eingebaut. Teilnehmer können Mitmenschen per SMS-Kampangen-Flyer die Sammel-Aktion empfehlen. Konzipiert und abgewickelt wird die Promotion von sms.at. Sie besticht, wie sms.at-Geschäftsführer Matin Pansy erklärt, durch die Einfachheit des Sammelns und deren exakte Messbarkeit.



