Handelsblatt launcht First-App

Die Finanz- und Wirtschaftsinformationen bietende App ist personalisierbar und mit Handelsblatt Online verknüpft. Sie soll Nachrichten übermitteln, die erst danach auf Handelsblatt.com oder der Tageszeitung zu lesen sein werden.



Bis 30. April dauert die nun beginnende Einführungsphase. In dieser Zeit steht die App Interessierten kostenlos zur Verfügung. Dies macht Siemens möglich. Der Konzern ist exklusiver Werbepartner in dieser Einführungsphase. Danach kostet das App-Abo 11,99 im Monat oder 119,- Euro pro Jahr. Siemens wird in dieser Werbeumsetzung von phd begleitet.