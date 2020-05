Handbuch für Kapitäne

int, at // "Zweck unserer Arbeit ist nichts anderes, als den geschäftlichen Erfolg unserer Kunden zu unterstützen", übersetzt Florian Krenkel, CEO der Oglivy Group Austria, das von David Ogilvy geprägte Agenturprinzip "We sell, or else". Aus diesem Grund und in diesem Sinne launcht die Gruppe OgilvyOnRecession.com. Dort stehen für C-Level-Manager - CEO, CMO, COO, CFO - gemachte Themen-Booklets zu rezessionsrelevante Fragen zur Verfügung. Unter anderem kann man sich dort Anregung zum "Optimising The Marketing Budget In Recession" holen. atmedia.at