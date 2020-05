Hall wechselt von United Internet Media zu PubMatic

Hall kommt von United Internet Media und arbeitet für dieses Unternehmen von Juli 2011 an als Head of International Business. Davor war er für die Burda Gruppe, unter anderem für Tomorrow Focus Media, sowie für Microsoft Advertising Deutschland und Scout24 Media tätig. Er vertrat darüber hinaus United Internet Media im Media-Network AD Europe Global.



PubMatic forciert mit dieser Stellenbesetzung seine Real-Time-Bidding- und Programmatic-Buying- Geschäftstätigkeiten in der Marktregion. Bevorzugte Zielgruppe des Unternehmens sind lokale Premium-Publisher.