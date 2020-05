Halbierter Marktanteil

Von 4,37 über 2,67 auf 1,81 Prozent

In der Woche um den 22. Mai hatte das News-Portal, laut Hitwise-Analyse, an der UK-Gesamtnutzung einen Marktanteil von 4,37 Prozent. Nach der Paid Content-Einführung sank dieser Anteil in der vergangenen Woche auf 2,67 Prozent. Am 23. Juni betrug der Marktanteil nur mehr 1,81 Prozent. Und auch die mittlere Usetime ging von fünfeinhalb auf drei Minuten zurück. News International hat in der Zwischenzeit die Microsite MyTimes + TheTimes.co.uk vorgeschaltet, um die neuen Nutzungs- und Abo-Angebote anzubieten. Hitwise hat gemessen wieviel Besucher von MyTimes + auf die kostenfrei zu nutzenden Newsportal der Mitbewerber wechseln. 0,59 Prozent bis 0,020 Prozent des Besucherstroms wechseln. Die Hauptprofiteure sind Telegraph.co.uk, Guardian.co.uk und Independent.co.uk.