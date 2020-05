Hahn kehrt zurück

de // Dieter Hahn, der frührere Chef von Leo Kirchs Medienimperium, übernimmt ein Aufsichtsratmandat in der von EM.Sport Media AG zur Constantin Medien AG umfirmierten Gruppe. In der für 28. Jänner angesetzten außerordentlichen Hauptversammlung soll Hahn bestellt werden. Der als "Ziehsohn Kirchs" titulierte Hahn führt die Geschäfte der Kirch-Firma KF 15, die an Constantin beteiligt ist. Hahn ist seit 1993 für Kirch tätig und wurde in Folge der Insolvenz der KirchMedia AG im Jahr 2005 wegen Urkundenfälschung verurteilt. Süddeutsche Zeitung, Seite 15