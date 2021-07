Hafner wird FastBridge-Social Media Stratege

Sein Aufgabenfeld erstreckt sich über Social-Media-Konzepte, -Workshops, -Analytics, multimediale Kampagnen bis hin zum Community Management und Social Advertising.



Hafner ist über seine Aufgaben bei FastBridge hinausgehend Schnittstelle in die Social-Media-Welt für die Auftraggeber der beiden Agenturen Initiative und UM PanMedia.



Vor seinem Wechsel in die Agentur war er Network Manager in der UniCredit Bank Austria.