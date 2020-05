Hättiwari - Renditen-Entwicklung von Internet-Aktien

int"Hättiwari" ist der österreichische Ausdruck für verpasste Möglichkeiten, unerfüllte Lebensträume und die Verkürzung von Hätte ich, dann wäre ich.... Hätten wir also zu den Börsengängen von Amazon, Google oder Facebook rechtzeitig investiert, deren Aktien gekauft, dann wären wir jetzt im Idealfall reich und auf jeden Fall unterschiedlich glücklich. Tausend in Facebook investierte Dollar wären beispielsweise zum 4. November 2013 1.296 Dollar wert, während die in Amazon investierten 1.000 Dollar vorgestern 239.045 Dollar im Falle eines Verkaufs gebracht hätten.