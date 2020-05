Hässliche Cover

intSchallplatten wurden früher eher verpackt. Die Designs der Hüllen waren in vielen Fällen nur Not und keine Tugend. Das wichtigste Design an einer Platte war damals die Rille und die darin vertiefte Musik. Wie sündig hässlich Platten "eingetütet" wurden, ist hier bei Vintage Everyday zu sehen. Auch Schlager-Ikone Heino steuerte was Schönes aber längst nicht das Beste bei.