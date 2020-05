Härtester Widerstand

at // Die Grünen sehen Rot, sollten ÖVP und SPÖ den ORF unter ihre politische Kuratell stellen wollen. Bundessprecherin Eva Glawischnig kündigt der Regierung "härtesten Widerstand" gegen eine etwaige rot-schwarze Küniglberg-Invasion an. Und die Grünen werden es auch nicht dulden, dass die fertige ORF-Novelle still und heimlich Gesetz wird. Glawischnig hält darüber hinaus die geplante Einrichtung eines operativen Aufsichtsgremiums zwischen ORF-Geschäftsführung und Stiftungsrat als Zeichen für eine "klare Strategie, sich über Medienbündnisse die politische Macht zu sichern". Am Plan gemeinsam mit FPÖ und BZÖ eine Sondersitzung im Parlament einzuberufen, hält die Bundessprecherin fest.