at // Die vom ORF erwarteten Wertpapier-Erträge bleiben in Folge der Finanzkrise aus. "Damit konnten wir in den Vorjahren unseren Haushalt ausgleichen", erklärt Generaldirektor Alexander Wrabetz im Handelsblatt-Interview. Er hatte sich "erhofft 40 Millionen Euro" mit Wertpapieren zu erwirtschaften. Stattdessen muss Wrabetz einen "härteren Sparkurs" fahren. Handelsblatt, Seite 25