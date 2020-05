Habegger integriert Eventamt

Im Zuge dieser Akquisition werden, wie Fehle und Wessely mitteilen, "alle Mitarbeiter sowie der Materialpool von Eventamt in vollem Umfang in Habegger Wien integriert". Der Name Eventamt wird über den 1. Oktober hinaus nicht weitergeführt.



Habegger baut durch diese Übernahme seine Position im österreichischen Markt der Event-Dienstleistungen aus. Den Eventamt-Kunden steht umgekehrt ein breiter gefächertes Event-Leistungsspektrum zur Verfügung.



Simon Ackermann, Verwaltungsratspräsident der Habegger Gruppe, begründet die erfolgte Firmen-Integration im "Potenzial des österreichischen Marktes und dem Bedürfnis nach zuverlässigen Event-Dienstleistungen und hochwertigen Produktionen".



atmedia.at