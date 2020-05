Habbos wechseln Lieblingsmarken

ProSieben und YouTube

45 Prozent nennen ProSieben vor RTL II und Nickelodeon als ihren Lieblingssender. Beide nachgereihten Programme kommen auf 19 und 16 Prozent. Online bedienen sich 48 Prozent an den YouTube-Inhalten und für 32 Prozent hat Facebook einen "hohen Stellenwert".

Nike un d Apple

Auf ihren Marken-Kosmos befragt zeigte sich, dass sich bei einem Drittel noch kein Markenbild gefestigt hat und die Lieblingsmarken ständig wechseln. Ein Drittel verfügt über eine bevorzugte Marke.



Zu diesen präferierten Brands zählen Nike, Adidas und Apple. Die Marke ist in der jungen Zielgruppe die Nummer Eins unter den Mobilfunk-Marken und hat Nokia und Sony Ericsson überholt. McDonald's ist der beliebteste Fast Food-Lieferant und Coca-Cola die unter jungen Menschen gefragteste Softdring-Marke.

Spot und täglich Habbo

In der Freizeit treiben 41 Prozent Sport und 27 Prozent spielen Games. 20 Prozent sehen sich Filme im Kino und 12 Prozent auf DVD an.



Die Umfrage ergab weiters, dass 68 Prozent der Habbos sich täglich in der Communtiy und 29 Prozent mehrmals pro Woche aufhalten.