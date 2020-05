at // Michaela Gutmann übernimmt am 1. Mai die Geschäftsführung der arge creativ wirtschaft austria. Sie war seit Juni 2008 stellvertretende Geschäftsführerin dieses Kompetenzzentrums und ist seit diesem Zeitpunkt Referentin für Kreativwirtschaft in der Stabsabteilung Wirtschaftspolitik der Wirtschaftkammer Österreich. Sie folgt Rudolf Lichtmannegger nach, der andere wirtschaftspolitische Agenden wahrnimmt.