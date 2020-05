at // Ein echter Aufsichtsrat, ein Verwaltungsrat, ein Fernsehrat, eine Zweiteilung in einen kleineren und größeren Kreis. Medienstaatssekretär Josef Ostermayer braucht Rat. Und zwar wie das zukünftige ORF-Aufsichtsgremium zusammen gesetzt werden wird. Es gibt verschiedene Modelle. Die sieht er sich an und evaluiert diese. Oder es bleibt einfach bei einem, wie vom Rechnungshof gewünschten oder von der EU angeregten, kleineren Stiftungsrat.