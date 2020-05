Gutekuche.at neu ausgemalt und eingerichtet

Der technische Unterseiten-Aufbau, die Verkürzung der Wege zu den Portal-Inhalten und die Vergrößerung der Bilder sind Elemente dieser frischen Zubereitung. GuteKueche.at verfügt außerdem über eine gut gefüllte Speisekammer mit Koch-, Back- und Cocktail-Rezepten. Jene die ab und zu oder regelmäßig kulinarisch Fremdgehen bekommen tausende Restaurant-Tipps und zahllose Winzer-Empfehlungen.



Hörmann, der im burgenländischen Stinatz an GuteKueche.at kocht, mischte unter die bekannten Ingredienzien nun ein Blog, in dem sich Gourmets gegenseitig in die Töpfe schauen können, und gibt mittels Bildern Koch- und Back-Anleitungen.