int // Coca Cola beendet "The Coke Side of Life". Mit nächster Woche startet nach drei Jahren die nächste globale Kampagne. In ihrem Mittelpunkt steht der Claim "Open Happiness". Den Auftakt machen Print-Sujets. In den nächsten Wochen werden TV-Spots insbesondere während der "Super Bowl"-Übertragung erfolgen.