Gute, alte Zeit

Mitredende Rookies

Aus dem fünften, sogenannten "Rookie-Panel" der Fachhochschule St. Pölten geht hervor, dass 62,7 Prozent dieser Altersgruppe Tageszeitungen nutzen, um sich zu informieren und 33,4 Prozent "um mitzureden". Die Magazinnutzung ist bei 38,2 Prozent der Jugendlichen vom Informations- und Informiertseinbedürfnis getrieben. Internet und TV werden dagegen als Unterhaltungsmedien gesehen. 63 Prozent der 14- bis 20-Jährigen erachten das Internet und 55 Prozent TV als Entertainment-Medien. Auffällig ist, dass sich in dieser Befragung zeigt, dass sich 51,3 Prozent der Jugendlichen in Tageszeitungen über politische und wirtschaftliche Themen informieren; 46,5 Prozent in regionalen Wochenzeitungen Lokales lesen; 40,1 Prozent in Magazinen nach Lifestyle- und Modethemen suchen; im TV 52 Prozent Humor- und Comedy-Inhalte sehen und im Internet 49,5 Prozent Downloads beziehen.