Gute, alte Werte

at // "Mei Bia hot ka Krise". Mit dieser Aussage wirbt Ottakringer via Plakat für die Dose "16er Blech". Die Brauerei möchte stimmungsaufhellend auf die Tatsache hinweisen, dass Krisen nichts ungewöhnliches sind und so wie sie kommen auch wieder verschwinden. Nach einem stabilen Wirtschaftsjahr 2008 rechnet Ottakringer-Chef Sigi Menz mit einer möglichen Steigerung 2009. "Wir erleben einen starken Aufwind. Ottakringer gewinnt als Marke an Zugkraft", erklärt Menz. Die Brauerei konnte 2008 den Bier-Verkauf in Österreich und auch den Umsatz deutlich steigern. In Vorjahr wurden die Investitionen gedrosselt. Ottakringer erwirtschaftete 2008 ein Betriebsergebnis in Höhe von 3,7 Millionen Euro und EGT von 4,5 Millionen Euro.