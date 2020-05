Gut aufgehoben

de // Bernd Kundrun gönnt sich ein Sabbatical. Der ehemalige Gruner + Jahr-CEO nutzt diese Zeit, um der Spendenplattform betterplace.org finanziell als auch medial unter die Arme zu greifen. Wie er im Kress-Interview erklärt, investiert er weiters in "ein paar kleiner Internet-Start-ups" und denkt "eher nicht" an die Rückkehr in die Medienbranche.