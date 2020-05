Gusto, noch appetitlicher

Das typografische Konzept wurde überarbeitet und das Schriften-Spektrum bereinigt. Weniger Schriften beruhigen das Layout, konstatiert Schlüter.



Der Inhalt ist künftig innerhalb der, in der Mediengestaltung hinlänglich bekannten, "Bücher" rubriziert und soll für "eine klarere Struktur" sorgen. Die Aufmacher-Seiten dieser Bücher werden als kleinteilig beschrieben, um damit "einen spannenden Heftablauf zu erzeugen".



Um Gusto den Weg von der Küche in das Wohnzimmer zu erleichtern, finden in Zukunft Reportage-Strecken statt, für die neue Qualitätsniveaus definiert wurden. Generell soll die Bild-Qualität über ihrem bisherigen Niveau liegen. Das ist wiederum eine logische Konsequenz, um die sinnliche Wahrnehmung der Inhalte an und des weiterentwickelten Magazins für sich zu steigern und um die Kundenbindung zu vertiefen.



Die Rezepte, ein Kernelement des Magazins, werden, avisiert Schlüter, "noch praxisgerechter und facettenreicher redaktionell aufbereitet. Die Rezept selbst werden "stärker als bisher regional ausgerichtet sein".



Darüber hinaus wurde an der Haptik des Heft-Korpus gearbeitet. Wahrnehmungsqualität korreliert bei Printmedien mit dem Papier. Gusto erscheint auf einem Papier dessen Stärke und Qualität nachjustiert wurde. Und anstelle der Heftung ist das Magazin künftig klebegebunden.