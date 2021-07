Gumpoldskirchen modernisiert Place Branding

Dialogium legte 2011 mit verschiedenen Analysen den Grundstein zum jetzt definierten Leitbild sowie der Kommunikationsstrategie der Gemeinde. In Zuge dieser Entwicklungs- und Konzeptionsarbeiten entstand der Arbeitskreis Ortsmarketing. Darüber hinaus fallen Entscheidung in derartigen Place Branding-Realisierung nur durch die Einbindung aller Interessens- und Zielgruppen eines Ortes. Und diese Integration ist mitunter die wirkliche Herausforderung dabei.



Der Projekt-Auftrag zur Umsetzung des Place Design von Gumpoldskirchen an die Agentur wurde im Rahmen einer Wettbewerbspräsentation erteilt. Und das entwickelte muss, wie es umgangsprachlich heißt, "alle Stückln spielen".



"Einerseits sollte die Wort-Bild-Marke der Gemeinde unverwechselbar sein und Wiedererkennungswert haben, andererseits neu und dennoch vertraut sein", skizziert Harald Doucha, Geschäftsführer von Habesohn, Doucha, den Umsetzungsspielraum für das Design, das außerdem noch eine gehörige Portion Flexibilität aufweisen muss, um in allen Lagen, in denen Gumpoldskirchen visuell und kommunikativ auftritt, auch sichtbar zu sein.



Das neue Logo zeigt das Deutsch-Ordenshaus Schloss Gumpoldskirchen und die Pfarrkirche St. Michael. Zwei Bauwerke, die das Ortsbild prägen. Der Slogan Reben & Leben reflektiert wiederum identitätsstiftende Charakteristika des Ortes. Die Farbgebung und die Typografie des Logos sollen Frische, Helligkeit, Lebendigkeit und Vielfalt vermitteln.



Alle von Dialogium, Habesohn, Doucha und der Gemeinde realisierten Kommunikationswerkzeuge müssen sowohl offline als auch online ihre Wirkung entfalten.