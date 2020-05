gugler erwirbt Meisterwerk Webfactory

atMeisterwerk verkauft mit Wirkung vom 1. Februar den Geschäftsbereich Webfactory an gugler cross media. Der Käufer fügt Webfactory zu seiner Unit Neue Medien und IT hinzu, die nun "fast 20 Mitarbeiter" stark ist und "rund 230 Websites" betreut und hostet. Darüber hinaus verfügt gugler cross media mit Krems nun über einen zweiten Standort neben Melk in Niederösterreich.