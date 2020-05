Gütersloher Diätplan

de // Morgen Dienstag legt Bertelsmann die 2008-Bilanz vor. Vorstandsvorsitzender Hartmut Ostrowski hat bereits im Dezember 2008 ein "hartes Jahr" angekündigt. Gerhard Zeiler, CEO der RTL Group, hatte im Zuge der Bilanzpressekonferenz am 12. März vor dem sinkenden Profitabilitätsniveau gewarnt. Die Sendergruppe, tragende Säule von Bertelsmann, leidet ebenfalls unter der negativen Werbekonjunktur. Laut Nielsen verzeichnete die RTL Group in Deutschland im Jänner und Februar dieses Jahres einen Werbeerlöse-Rückgang von etwa 70 Millionen Euro. Financial Times Deutschland, Seite 7