Guardian editiert Facebook-App

Die App wurde im Rahmen der gestrigen Facebook-Entwickler-Konferenz f8 vorgestellt. Im Gegensatz zur weiter entwickelten Freemium-App WSJ Social stellt Guardian zunächst Artikel von Guardian.co.uk in der App zur Verfügung und baut eine Facebook-interne Reichweite auf, die wiederum der Medienmarke sowie ihrer Verjüngung zugute kommen. Darüber hinaus untermauter der Launch den Strategie-Wechsel der Mediengruppe zu "Digital first".



Neben Guardian und Wall Street Journal vereinbarten auch The Washington Post und Spotify eine "Medien-Freundschaft" mit Facebook. Das Social Network will damit die ersten deutlichen Akzente auf dem Weg zum Social Media Network, mit der Betonung auf Media, setzen.