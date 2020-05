Gruppen-Integration

Positionsverbesserung Zentral- und Osteuropa

The White House verstärkt das Agentur-Netzwerk mit den Standorten in Wien, Graz, Klagenfurt, Salzburg und Warschau. Die 2005 geformte Digital Pristop Group wird von Zagreb und Ljubljana geführt und ist in Albanien, Bosnien-Herzegovina, Bulgarien, Kroatien, Griechenland, Kosovo, Mazedonien, Montenegro, Rumänien, Serbien und Slowenien tätig. Die Gruppe erwirtschaftete, laut Eigenaussagen, im Jahr 2008 93 Millionen Euro Umsatz. Sie wird von CEO Aljosa Roksandic und COO Tomas Vucurevic geführt. The White House wird wie bisher von Vinzenz Stimpfl-Abele geleitet.