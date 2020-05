Gruppe am Park löst wilde Agentur-Ehe auf

atZwei renommierte Agentur-Marken des österreichische Werbemarktes - Haslinger, Keck und Buchegger, Denoth - lösen sich auf. Die beiden Unternehmen verschmelzen und werden zur Gruppe am Park. Aus einer "fünfjährigen, wilden Ehe" der beiden Agenturen wurde per handelsrechtlicher Hochzeit ein Unternehmen, das vom Schillerpark in Linz aus kreativ tätig ist.