Gruner+Jahr verkauft Burda Aktivitäten in Polen

deDie Trennung von internationalen Geschäftstätigkeiten seitens Gruner+Jahr liegt seit längerem in der Luft. Nun wurde der erste Schritt dieser Rückzugs Gewissheit. Der Magazin-Konzern verkauft seine Geschäftstätigkeiten in Polen an die Burda Gruppe. Mit dieser Akquisition kann Burda International sein Portfolio um Medienmarken wie National Geographic, Glamour oder Gala ausbauen.