Gruner+Jahr stellt Investitionskapital

Gruner+Jahr legt, um die künftige Wettbewerbsfähigkeit im Medienmarkt abzusichern, einen Fonds auf der mit 50 Millionen Euro Beteiligungs- und Wachstumskapital dotiert ist, auf. Über G+J Fund soll dieses Kapital in Digital-Unternehmen die Geschäftsmodelle in den Marktbereichen Living, Food, Family, Women, Fashion & Beauty sowie Adtech realisieren, investiert werden. Die Mittel werden mittels Frühphasen-Investments eingesetzt. Die damit eingegangenen Beteiligungen sollen Wachstum generieren. Ziel für den Medienkonzern ist, zumindest das über G+J Fund eingesetzte Kapital bei späteren Ausstiegen und Beteiligungsverkäufen wieder zu erlösen. Idealerweise sollen die in ihrem Wert gestiegenen Investments höhere Ausstiegserlöse bringen. "Unser Ziel ist, mit einem guten Portfolio an unterschiedlichen Geschäftsmodellen in den Bereichen Content, Community und Commerce die digitale Transformation von Gruner+Jahr voranzubringen und das Digitalgeschäft auszubauen", stellt dazu der Chief Digital Officer des Konzerns, Stan Sugarman, klar.

G+J Fund agiert als selbständiges Unternehmen operativ seit 1. September 2015 im Markt. Dort werden nun auch die G+J Digital Minderheitsbeteiligungen gemanagt und die Early-Stage-Investment-Markt-Tätigkeiten intensiviert. Geschäftsführer der Investmenttochter wurde der von SevenVentures gewechselte Nicolas Kirschner.

Unverändert läuft die G+J die Wachstumsentwicklung der G+J-Gründungen Roomido, Tambini und Finderzimmer sowie der strategischen Akquisitionen Delinero, Danato, Trnd und Veeseo.