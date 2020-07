Gruner+Jahr steigt bei Word-of-Mouth-Agentur ein

Diese Beteiligung reflektiert die Gruner+Jahr-Strategie, die sich um die "nachhaltige Stärkung der Werbevermarktung" dreht. G+J Media Sales EMS erweitert mit Word-of-Mouth- und Collaborative Marketing-Konzepten das künftig anbietbare Marketingmix.



Das Vermarktungsunternehmen und trnd werden gemeinsam das Geschäft mit Markenartiklern forcieren und diesen unterschiedliche Wege in Kunden- und Zielgruppen ebnen. Miteinander arbeiten die beiden Unternehmen seit 2012. Ein Ergebnis ist die Plattform Markenjury und deren Etablierung. Diese Word-of-Mouth-Gemeinschaft soll in Deutschland und international weiterentwickelt werden.



trnd wurde 2005 gegründet, betreibt eigene Konsumenten-Communities, arbeitet mit, nach eigenen Aussagen, "über 3,5 Millionen Markenbotschaftern" und realisiert mit 200 Mitarbeitern in 16 europäischen Märkten, darunter auch Österreich, Kampagnen.