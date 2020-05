Gruner+Jahr erhöht Delinero-Beteiligung

Delinero ist ein Baustein für den Ausbau der Community of Interest Food. Auf dem Marktplatz werden lokale und regionale Lebensmittel von Herstellern aus ganz Europa in den deutschen Markt verkauft. Das Geschäftsmodell ist die Vermittlung zwischen Anbietern und Konsumenten und dabei für die Shop-Welt zu sorgen sowie Bestellungen, Zahlungen und Warenversand abzuwickeln.



Laut Gruner+Jahr weist Delinero in den letzten zwölf Monaten ein Umsatzwachstum im zweistelligen Prozent-Bereich auf.



Der Marktplatz führte im Oktober 2013 einen Abonnement-Verkauf ein und bietet in Boxen jedes Monat Produkte aus unterschiedlichen europäischen Ländern an.