Gruner+Jahr bestätigt Vorstandsumbau

Als Vorstand Operations/Chief Operating Officer ist Oliver Radtke designiert. Er führte bislang als Geschäftsführer die Gruner+Jahr-Mehrheitsbeteiligung Dresdner Druck und Verlagshaus.



Seine Agenden drehen sich um den Transformationsprozess des Magazin-Konzerns und er vertritt, wie es dazu heißt, den "Effizienz- und Kostenfokus im Vorstand". Weiters liegen in seiner Managementverantwortung die Bereiche Finanzen, Controlling, G+J International Asia, Vertrieb, Recht, Mergers&Acquisitions, Unternehmens-IT, interne Services, das US-Druckgeschäft von Brown Printing sowie das Management der Mehrheitsbeteiligung Motor Presse Stuttgart und Dresdner Druck.



Als Vorstand Produkt zieht Stephan Schäfer in den Vorstand ein. Er war bislang Verlagsgeschäftsführer der Verlagsgruppe Life und Chefredakteur des Magazins Brigitte. Schäfer gibt seine redaktionellen Funktionen vollständig ab.



Seine Agenden drehen sich um das gesamte Titel- und Produktportfolio des Konzerns, dessen Weiterentwicklung und Inszenierung mit Schwerpunkt auf dem deutschen Produktportfolio und unter Berücksichtigung der internationalen Sicht. Schäfer verantwortet neben allen journalistischen auch alle nicht-journalistischen Angebote. Diese werden, wie es heißt, "im Rahmen des Auf- und Ausbaus definierter Communities of Interest zukünftig eine grössere Rolle spielen".



Dazu kommt ein von diesem Dreier-Vorstand einberufenes Executive Commitee, das die "unternehmerischen Aktivitäten und die Transformation von Gruner+Jahr steuert". Dieses Gremium besteht aus den drei Konzern-Managern Stan Sugarman, Rolf Heinz und Udo Stalleicken.



Heinz ist innerhalb dieses Commitees auch für die Leitung von G+J International Europe und damit für die Geschäftsaktivitäten des Konzerns in den Märkten Österreich, Italien, Polen, Spanien, die Niederlande und im adriatischen Raum verantwortlich.