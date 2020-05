Gruner + Jahr verbessert Ergebnis

Gewinnbeteiliugng für Mitarbeiter

Nach einem Verlust von 18 Millionen Euro 2009 erwirtschaftete das Medien-Unternehmen wieder einen Gewinn in Höhe von 166 Millionen Euro. Das operative Ergebnis liegt damit über dem Vorkrisen-Niveau. Bernd Buchholz, Vorstandsvorsitzender von Gruner + Jahr, kündigt an, auf Basis dieses Ergebnisses, wieder in das Stammgeschäft und in neuen Geschäftsfelder investieren zu können. Darüber hinaus werden die Mitarbeiter in Deutschland, Österreich, Frankreich und den USA am Gewinn beteiligt. An sie werden "über 20 Millionen Euro" ausgeschüttet.