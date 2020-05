Grundsätzlich Free-TV

at // Mobile TV dient im Mediennutzungsalltag zur Unterhaltung und zur Entspannung. In Umfragen nennen die Österreicher ihr Informationsbedürfnis an erster Stelle der Mobile TV-Nutzung. Die Zugriffsstatistiken zeigen, wie Drei-CEO Berthold Thoma und Marketing-Manager Thomas Malleschitz erklären, jedoch eindeutige Präferenzen für Entertainment-Content. Das ist ein Details aus den heute, am frühen Abend in Wien, präsentierten Mobile TV-Nutzungsdaten von Drei. An die 90.000 Kunden respektive Unique User konsumieren die Fernsehmöglichkeiten. Die durchschnittliche Verweildauer eines Kunden im Oktober beläuft sich auf rund sechs Minuten. atmedia.at live