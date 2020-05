Grüß Gott Christen

Dazu wird das neue Magazin Grüß Gott und der Internet-Auftritt Erzdioezese-Wien.at als Schritt " aus der Sakristei hinaus und auf die Menschen zu" eigesetzt. Das Magazin erscheint in einer Auflage von 720.000 Stück und wird in kommenden Tagen als Beilage von Zeitungen in Österreich verteilt. Die redaktionelle Verantwortung von Grüß Gott liegt bei Furche-Chefredakteur Claus Reitan.