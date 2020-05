In der diesbezüglichen Abstimmung in der Sitzung des erweiterten Bundesvorstandes der Partei fiel die Entscheidung mit 14 zu 11 Stimmen für Embacher und gegen die ebenfalls nominierte Eva Blimlinger. Sie wird die Grünen und Grüne Bildungswerkstatt im Publikumsrat in dessen nächsten Funktionsperiode vertreten.