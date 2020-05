intIrgendwie war 2013 nicht das Jahr der Tech-Startup-Gründungen. Im Gegensatz zur Lifestyle-Komponente gerade irgendwas mächtig hippes zu gründen und sei es ein Familie, sank das unternehmerische Gründungsfieber ab. In Berlin waren es im Vorjahr nur 19 Tech-Startups nach 63 im Jahr 2012, die sich auf den Weg in den Markt machten. Und in London 39 nach 216. Zu diesem Ergebnis kam das Startup-Analyse-Unternehmen SeedTable.