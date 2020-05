int // Die Last.fm-Gründer Felix Miller, Richard Jones und der Österreicher Martin Stiksel ziehen sich aus der Führung des Unternehmens zurück. übergeben die Führung an die CBSi music group. Last.fm wurde 2002 in London gegründet. In den vergangenen zwölf Monaten verdoppelte der seit zwei Jahren CBS gehörenden Musikdienst seine monatliche Nutzerzahl auf 37,3 Millionen Unique Visitors.