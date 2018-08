Gründer-Garage in der Crowdfunding-Phase

Roland Strahlhofer, der Kopf vor und hinter Yodla, möchte das Leben von notorischen Verlierern und Verlegern - womit Menschen gemeint sind, die Gegenstände wie Smartphones, Auto- oder Hausschlüssel, etc. verlegen und nicht finden - erleichtern. Yodla ist ein kleines Gerät, das die Suche erleichtert und speziell auch blinden Menschen unterstützt. Strahlhofer will 100 Stück Yodla produzieren und will über indiegogo 17.000 Euro aufbringen.