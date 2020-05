Groupon kauft CityDeal.de

Raschwachser

CityDeal.de wurde im November 2009 gegründet. Der erste Deal fand im Jänner dieses Jahre statt. Bis dato ist die Social Commerce-Plattform in 80 Städten in 16 europäischen Märkten tätig und beschäftigt bereits mehr als 600 Mitarbeiter. Mit der Übernahme ist auch schon wieder das Ende des Namens CityDeal.de besiegelt. In den kommenden Monaten wird die Plattform auf die Marke und das Design von Groupon umgestellt. Das vergrösserte Unternehmen wird dann in 140 Städten und 18 Märkten als Marktplatz für regionale Unternehmen fungieren. Groupon wird außerhalb der USA und Kanada in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Großbritannien, Frankreich, Irland, Spanien, Italien, Polen, Finnland, Dänemark, Schweden, der Türkei und demnächst auch in Norwegen und Belgien vertreten sein.