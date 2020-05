GroupM korrigiert Prognose

int // GroupM geht mittlerweile von einem Rückgang des globalen Werbemarktes um 5,5 Prozent 2009 aus. In der letzten Prognose, vergangenen März, war GroupM von einem 4,4-Prozent-Verlust ausgegangen. 2009, so die Berechnung, werden insgesamt 417 Milliarden US-Dollar in Werbung investiert.