GroupM definiert Social Ad-Lead-Partner

Darüber hinaus wird bei MediaCom, Mindshare, MEC, Maxus, etc. die Social Marketing-Software des Unternehmens eingesetzt, um damit das Maximieren von Kommunikationseffekte quer über Paid, Owned und Earned Media-Kanäle hinweg zu erproben und zu analysieren.



Buddy Media arbeitet, nach eigenen Aussagen, mit acht der zehn weltweit führenden Marken zusammen. Als Referenzkunden nennt das Unternehmen L'Oréal, Mattel und HP.



Die WPP Group ist über WPP Digital an Buddy Media beteiligt. Der Konzern beteiligte sich im Oktober 2010 an dem Social Marketing Software-Unternehmen und investiert fünf Millionen US-Dollar in Buddy Media.



Interessanter als diese Beteiligungshöhe ist, dass die GroupM 2011 200 Millionen US-Dollar in Facebook-Werbung investierte.