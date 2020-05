GroupM baut GroupM Next auf

Die Analyse-Ergebnisse von GroupM Next kommen über MediaCom, Mindshare, MEC und Maxus deren markenführenden Kunden zugute. Es soll hiermit das beste Wissen über die digitalen Kommunikationsfelder vermarktet werden, um den GroupM-Kunden entscheidende Wettbewerbsvorteile zu verschaffen.



Chris Copeland, Geschäftsführer von GroupM Search, wurde zum CEO von GroupM Next bestellt. An seiner Seite, in der Funktion des Chief Innovation Officers agiert Cary Tilds. Sie ist Leader of Digital Media Operations von Mindshare in den USA.