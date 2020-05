GroupM-Agenturen voran gereiht

Profil und New Biz-Erfolg

Die Gesamtbeurteilung durch die Research Company evaluating the Media Agency industry erfolgt auf Basis des Agentur-Profils und des New-Business Erfolgs. So werden die Wettbewerbsfähigkeit bei lokalen Pitches der letzten drei Jahre, Pitch-Teilnahme, Branchenanteilswachstum der letzten vier Jahre, Änderungen im Top-Management der letzten zwei Jahre, Anzahl großer Kunden, Anzahl lokaler Kunden, Abhängigkeit von Nummer-Eins-Kunden, Abhängigkeit von den Top-3-Kunden, digitale Ressourcen, etc. bewertet.

MEC Österreich ist neben dem zweiten Platz mit einem "Grade A" sowie einem "good profile" für das Agenturprofil beurteilt. Die New Biz-Bewertung lautet "successful". Darüber hinaus attestiert Recma der Agentur "herausragende Stärke" hinsichtlich der digitalen und der Diversified Services Ressourcen.



atmedia.at