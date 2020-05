de // RTL kauft bei Warner Bros. International Television Distribution TV-Content ein. Der Sender hat einen mehrjährigen Volumendeal abgeschlossen. Damit sichert sich RTL sämtliche Warner Bros. International Television-Programme für Deutschland. Dazu zählen über 200 Film und TV-Serien. RTL verfügt damit über die deutschen Ausstrahlungsrechte an Spielfilmen die ab 2010 in die US-Kinos kommen und ab 2010/11 in die Fernsehsaison gehen.