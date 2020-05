de, at // Das Handelsblatt porträtiert Raiffeisen-Generalanwalt Christian Konrad. Wie das Amen im Gebet fallen in dem Zusammenhang Titulierungen wie "grosser Chef", "graue Eminenz" oder "mächtigster Wirtschaftsführer in ganz Österreich". Die Laudatio ist ein Vorbote auf Konrad´s 66. Geburtstag. Und auf einen geordnete Rückzug. Auch wenn Konrad keinerleit Absichten dazu öffentlich äußerte. "Ohne Konrad geht kaum etwas in Österreich", konstatiert die Tageszeitung.