Grosse Hosen

"Frequenz sowie Umsatz in der Warengruppe konnten im Zuge der Aktion deutlich gesteigert werden. Die Kombination aus dem gelungenen Sujet und der passenden Auswahl der Standorte an stark frequentierten Verkehrswegen in Wien hat sicher für viel Aufmerksamkeit gesorgt", resümiert Karin Schumeth, Marketing-Managerin von Designer Outlet Center Parndorf, die Outdoor-Kampagne.



atmedia.at