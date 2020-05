Große Erwartungen, Rasenmäher und die Google-Zerschlagung

An dieser Stelle bringt sich Prantner ein, um zu argumentieren, dass exakt die Qualität letztendlich in Tausender-Kontakt-Preisen ihren Ausdruck finden und andererseits dann auf TKP-Ebene Online-Qualitätsmedien mit den weniger Guten über einen Kamm geschoren würden und so wiederum Wertschöpfung vernichtet würde.



Hauser macht die verbesserungswürdige Wertschöpfung im Online-Werbemarkt in Österreich an "schlechter Kreativität, fehlender Ausbildung" oder auch Adblockern fest. Das Kreativmanko können nur dadurch behoben werden, sagt sie, indem alle in Schaffensprozessen Integrierten an einem Strang ziehen. Hauser hält aber auch die Kreativkosten für einen Knackpunkt für den TKP und für zu hoch in Österreich. In Deutschland hält man Österreich ohnehin für ein TKP-Paradies, sagt die media.at-Geschäftsführerin sinngemäß, die auch überzeugt ist, dass Werbung automatisiert wird. Jedoch Strategie oder Idee dabei werden ersetzt werden sollen oder können.



Irgendwo zwischen all diesen Argumenten sprach Stix noch über Rasenmäher, die ihn verfolgen würden, wenn er bei Amazon nach Rasenmäher suchen würde und das solcherart ausgelöste Tracking- und Targeting-Rad ihn quer durchs Web mit Rasenmäher konfrontieren würde. Er will damit sagen, dass er nicht von Werbung verfolgt werden will und Datenschutz wichtig sei.



Aschwanden war während der meisten Zeit des einstündigen Panels still und aufmerksam. Mag sein, dass er ähnlich ist, wie die Suchmaschine, für die er arbeitet: sie vergisst nie! Oder er ist zu wenig abgebrüht für Branchen-Debatten in Österreich. Ob er jetzt möglicherweise versteht, weshalb der Online-Werbemarkt-Anteil, gemessen am internationalen Vergleich, in Österreich hinterher hinkt, ist durchaus anzunehmen.



Heimo Hammer, der Geschäftsführer von KraftWerk, fehlte dem Panel krankheitsbedingt, was sich unfreiwillig zu einem taktisch klugen Schachzug an diesem Nachmittag entwickelte. Wie ein Stimme aus dunklen Auditorium während der Diskussion dem Berichterstatter zuraunte.