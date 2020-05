Großartige, gut genützte Macht

Dichands Rosenkranz

Der Künstler sprach mit Konrad anlässlich des ersten Geburtstages der Presse am Sonntag. Das Macht und Gott zur Debatte standen, versteht sich von selbst. Aber auch die Unterstützung von Hans Dichand für Barbara Rosenkranz war gestreift worden. Konrad quittierte Hellers Frage dazu so: "Da kann ich nur den Kopf schütteln." Er ergänzt jedoch: " Hans Dichands Liebe zur Frau Rosenkranz ist, glaube ich, zum Zeitpunkt der Abstimmung über den Lissabon-Vertrag entstanden, nicht, weil sie das Verbotsgesetz abschaffen will." Und einen, im Falle eines Angebots möglichen Kaufs eines ORF-Kanals schließt Konrad aus. "Das wäre eine bewusste Zerstörung des Unternehmens. Ich gehe nicht davon aus, dass es jemanden gibt, der bewusst den ORF zerstört", argumentiert er.